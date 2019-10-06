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Жезус зацікавив Реал

Сьогодні 12:11 544 0
Мадридці розглядають варіант із підписанням Жезуса вже в січні
Жезус зацікавив Реал
#Манчестер Сіті, #Жезус, #Реал

Джерело - Футбол 24.

Форвард англійського Манчестер Сіті Габріел Жезус потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.

Про це повідомляє Calciomercato.

Мадридці розглядають варіант із підписанням Жезуса вже в січні.

Посприяти трансферу, на думку керівництва Реала, повинен статус 22-річного бразильця на Етіхаді.

Форвард після свого трансферу до Манчестер Сіті виконує лише роль дублера Серхіо Агуеро.

Досвідчений аргентинець уже забив 8 м'ячів у цьогорічній першості АПЛ, що робить шанси Жезуса вибороти місце в основі мізерними.

Нагадаємо, Гвардіола назвав найкращого тренера року.

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