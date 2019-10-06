Джерело - Футбол 24.
Форвард англійського Манчестер Сіті Габріел Жезус потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.
Про це повідомляє Calciomercato.
Мадридці розглядають варіант із підписанням Жезуса вже в січні.
Посприяти трансферу, на думку керівництва Реала, повинен статус 22-річного бразильця на Етіхаді.
Форвард після свого трансферу до Манчестер Сіті виконує лише роль дублера Серхіо Агуеро.
Досвідчений аргентинець уже забив 8 м'ячів у цьогорічній першості АПЛ, що робить шанси Жезуса вибороти місце в основі мізерними.
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