Ковалець: Динамо потрібен час

Динамо потрібен час, аби стати хорошою командою.

Про це розповів екс-гравець киян та тренер Оболонь-Бровар Сергій Ковалець.

Актуально: Динамо - Карпати: прев'ю матчу УПЛ

"Як команда змінюється під керівництвом Михайличенка? Звісно, що, приймаючи команду по ходу сезону, працювати дуже складно, тому що ти не готував команду і розумієш, що потрібно все перебудовувати. Помітно, що хлопці стараються. Можливо, зміни не так швидко відбуваються, але команда старається та показує непогану гру. Потрібен час, щоб створити хорошу команду", - відзначив Ковалець.