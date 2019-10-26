Джерело - Трибуна.
Перед сезоном 2018/2019 Манчестер Сіті погодився продати українського півзахисника Олександра Зінченка в Вулвергемптон за 16 млн.
Про це повідомляється в книзі Сіті Пепа: Створення суперкоманди.
Трансфер не відбувся, оскільки гравець відхилив варіант з переходом.
Також в той період інтерес до Зінченко проявляли Бетіс і Фулхем.
Нагадаємо, Зінченка прооперували у Барселоні.
За повідомленням клубу, Зінченко пропустив матч 3-го туру ЛЧ проти Аталанти через травму коліна. Ступінь пошкодження і точні терміни повернення гравця в лад поки невідомі.