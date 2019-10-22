Зінченко пропустить матч з Аталантою через хворобу

Українець числиться у списку хворих

Джерело - Sport Arena.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко ризикує пропустити матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Аталанти.

На офіційному сайті УЄФА українець числиться в списку гравців, які не зможуть взяти участь в поєдинку - причиною вказана хвороба.

Зінченко був відсутній у заявці Манчестер Сіті на останній матч англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелес.

У нинішньому сезоні 22-річний українець зіграв вісім матчів у складі чемпіона Англії у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

Манчестер Сіті лідирує в групі C після двох перемог в стартових турах. З Аталантою МанСіті зіграють сьогодні о 22:00.

Раніше, Метревелі зазначав, що Ахметов хотів повернути Зінченка з Уфи.

Нагадаємо, агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А.