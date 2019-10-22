Зінченко пропустить матч з Аталантою через хворобу

Джерело - Sport Arena.
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко ризикує пропустити матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Аталанти.
На офіційному сайті УЄФА українець числиться в списку гравців, які не зможуть взяти участь в поєдинку - причиною вказана хвороба.
Зінченко був відсутній у заявці Манчестер Сіті на останній матч англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелес.
У нинішньому сезоні 22-річний українець зіграв вісім матчів у складі чемпіона Англії у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.
Манчестер Сіті лідирує в групі C після двох перемог в стартових турах. З Аталантою МанСіті зіграють сьогодні о 22:00.
Раніше, Метревелі зазначав, що Ахметов хотів повернути Зінченка з Уфи.
Нагадаємо, агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А.