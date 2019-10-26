Манчестер Сіті впевнено переміг Астон Віллу у 10 турі АПЛ

Наприкінці матчу екс-гравець гірників отримав червону картку

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру англійської АПЛ Манчестер Сіті святкував домашню перемогу над Астон Віллою.

Перша половина зустрічі пройшла за повною переваги Манчестер Сіті. Господарі мали 67 відсотків контролю м’яча, нанесли 11 ударів по воротах суперника, але безуспішно.

Другий тайм господарів зіграли результативніше. На першій хвилині тайму Стерлінг вивів вперед Манчестер Сіті. У середині тайму Де Брюйне і Гюндоган довели рахунок до розгромного. Матч господарі завершували у меншості - друге попередження отримав Фернандіньо. У компенсовані хвилини Жезус поцілив у поперечину воріт Астон Вілли.

Цей матч Манчестер Сіті проводив без українця Олександра Зінченка, якому раніше зробили операцію у Барселоні.

Чемпіонат Англії - АПЛ

10 тур, 26 жовтня

Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Стерлінг, 2:0 - 65 Де Брюйне, 3:0 - 70 Гюндоган

Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив Аталанту.