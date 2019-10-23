Євген Хачеріді міг повернутися в українську Прем’єр-лігу

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Євген Хачеріді міг перейти у Колос.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Twitter.

"Місяць тому Хачеріді міг повернутися в український футбол. Його дуже хотів Колос. Як для нинішніх реалій УПЛ зарплату йому робив космічну. Чув цифру у 30 тис доларів на місяць. Але захисник відмовив. Мовляв, не його амбіції. Логічно.

Важливо: Хачеріді став гравцем Динамо Брест

У Бресті без 5 хв чемпіонська команда", - розповів Бурбас.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді міг перейти у Стяуа та Динамо.

Нагадаємо, український захисник потрапив у рейтинг найдорожчих вільних агентів.