Джерело - Чемпіон.
Український захисник Євген Хачеріді міг перейти у Колос.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Twitter.
"Місяць тому Хачеріді міг повернутися в український футбол. Його дуже хотів Колос. Як для нинішніх реалій УПЛ зарплату йому робив космічну. Чув цифру у 30 тис доларів на місяць. Але захисник відмовив. Мовляв, не його амбіції. Логічно.
Важливо: Хачеріді став гравцем Динамо Брест
У Бресті без 5 хв чемпіонська команда", - розповів Бурбас.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді міг перейти у Стяуа та Динамо.
Нагадаємо, український захисник потрапив у рейтинг найдорожчих вільних агентів.