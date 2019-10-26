Стартував продаж квитків на товариський матч Україна — Естонія

Матч відбудеться 14 листопада

Джерело - УАФ.

Стартував продаж квитків на завершальний домашній поєдинок цього року збірної України, який вона проведе 14 листопада в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України вже виборола право грати у фіналі чемпіонату Європи 2020 року. Проте зараз підтримка вболівальників стає ще більш важливою. Адже головне - втримати переможний темп і відточити майстерність для подальших матчів. Тож, сподіваємося, що заповнені трибуни Славутич-Арени додадуть команді натхнення!

Продаж квитків на матч Україна - Естонія вже стартував.

Традиційно він відбуватиметься на сайті ticketsbox.com.

Умови продажу

Online на сайті ticketsbox.com:

Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Для придбання квитків необхідно зареєструватися на сайті.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі електронні квитки для кожної особи окремо.

Уболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Продаж квитків у касах "Славутич-Арени" розпочнеться на початку листопада.

Тож зустрінемось 14 листопада в Запоріжжі на матчі Україна - Естонія!

Раніше, Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії.

Нагадаємо, Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.