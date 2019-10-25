Джерело - sportarena.com.
Півзахисник Динамо Сідклей може перейти в Корінтіанс.
Про це повідомляє Eotimedopovo.com.br.
Бразильський клуб вже почав переговори з киянами про оренду гравця.
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Сідклей виступав за Корінтіанс з лютого по липень 2018 року на правах оренди з Атлетіку Паранаенсі. Згодом він перейшов у Динамо за 5 млн євро.
У поточному сезоні гравець не провів жодного матчу за киян.
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