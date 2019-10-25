Сідіклей може продовжити кар’єру на батьківщині

Півзахисник Динамо Сідклей може перейти в Корінтіанс.

Про це повідомляє Eotimedopovo.com.br.

Бразильський клуб вже почав переговори з киянами про оренду гравця.

Актуально: Динамо необхідні екстрені заходи – журналіст

Сідклей виступав за Корінтіанс з лютого по липень 2018 року на правах оренди з Атлетіку Паранаенсі. Згодом він перейшов у Динамо за 5 млн євро.

У поточному сезоні гравець не провів жодного матчу за киян.

Нагадаємо, Шовковський стурбований ситуацією у Динамо.