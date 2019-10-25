Гравці Динамо продемонстрували свою безпорадність у атаці в матчі проти Копенгагена.

Про це розповів журналіст Артем Франков у Telegram.

"Другий матч поспіль єдиний м'яч Динамо забиває захисник. І якби це було випадковістю — так ні ж! Це прямий наслідок безпорадності гравців атаки, які і не створюють, і не допомагають створювати. Потрібні екстрені заходи, але чи готовий Михайличенко до таких, чи характеризує він становище команди аналогічно?

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Побоююся, що єдиним виходом вважаються нові покупки, наприклад, атакувального хава. З іншого боку, ми в явному тупику: команда до голу тупо не могла пройти центр поля — хіба що за допомогою закидання на фланг (і подальшої втрати м'яча там).

Циганков, ау! За гольову, звичайно, величезна подяка, але в цілому... Вербич, ау! І так далі", — написав Франков.