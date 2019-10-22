Джерело - tsn.ua.
Неймара не включили у номінацію на Золотий м’яч через цілий ряд причин.
Про це повідомляє France Football.
Непотрапляння Неймара до топ-30 гравців планети пов'язане з періодичними травмами, які не дозволили йому зіграти у важливих матчах Ліги чемпіонів, Копа Америці та на старті розіграшу французької Ліги 1.
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Також на це вплинула й поведінка Неймара через зірваний перехід до Барселони та штовхання уболівальника у фіналі Кубка Франції.
Нагадаємо, Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі.