Неймар не претендує на престижну нагороду France Football

Неймара не включили у номінацію на Золотий м’яч через цілий ряд причин.

Про це повідомляє France Football.

Непотрапляння Неймара до топ-30 гравців планети пов'язане з періодичними травмами, які не дозволили йому зіграти у важливих матчах Ліги чемпіонів, Копа Америці та на старті розіграшу французької Ліги 1.

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Також на це вплинула й поведінка Неймара через зірваний перехід до Барселони та штовхання уболівальника у фіналі Кубка Франції.

Нагадаємо, Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі.