ПСЖ призупинив переговори по контракту Неймара

У ПСЖ роздумують над доцільністю продовження угоди

Керівництво ПСЖ вирішило призупинити переговори щодо нового контракту Неймара.

Про це повідомляє Le Parisien.

Крім бажання гравця піти влітку, клуб турбує травматичність Неймара, а також, з огляду на прогрес Мбаппе, від'їзд бразильця з Парижа виглядає цілком можливим.

Поточний контракт Неймара закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через жадність його батька.

Раніше, у France Football вказали причину відсутності Неймара у номінації на Золотий м’яч.