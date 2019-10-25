ПСЖ призупинив переговори по контракту Неймара

Джерело - football.ua.
Керівництво ПСЖ вирішило призупинити переговори щодо нового контракту Неймара.
Про це повідомляє Le Parisien.
Крім бажання гравця піти влітку, клуб турбує травматичність Неймара, а також, з огляду на прогрес Мбаппе, від'їзд бразильця з Парижа виглядає цілком можливим.
Поточний контракт Неймара закінчується влітку 2022 року.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через жадність його батька.
Раніше, у France Football вказали причину відсутності Неймара у номінації на Золотий м’яч.