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Кадар зможе зіграти із Шахтарем у Кубку України

Сьогодні 18:35 473 0
Тамаш Кадар зможе допомогти Динамо у матчі Кубка України
Кадар зможе зіграти із Шахтарем у Кубку України
#Динамо, #Кадар

Джерело - dynamo.kiev.uа.

Захисник Динамо Тамаш Кадар може повернутися на поле у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

У Кадара м'язова травма, через яку футболіст вибув на десять днів. Угорець вже пропустив матч чемпіонату України проти Олександрії та із Копенгагеном у Лізі Європи.

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Також, захисник не зможе зіграти у наступному матчі киян проти Карпат, однак може повернутися на поле вже в грі з Шахтарем в 1/8 Кубка України, який відбудеться 30 жовтня.

Нагадаємо, Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи.

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