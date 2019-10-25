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Роналду пропустить матч проти Лечче

Сьогодні 19:38 167 0
Ювентус зіграє із Лечче без Кріштіану Роналду
Роналду пропустить матч проти Лечче
#Роналду, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Кріштіану Роналду не зіграє у наступному турі Серії А за Ювентус.

Про це повідомляє прес-служба туринського клубу.

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Була опублікована заявка на виїзний поєдинок чемпіонату Італії проти Лечче. До нього увійшли 22 футболісти, але не знайшлося місця португальському нападнику Кріштіану Роналду.

Імовірно нападнику дали відпочинок після матчу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, захисник Ювентуса порівняв Роналду з гієною.

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