Кріштіану Роналду не зіграє у наступному турі Серії А за Ювентус.

Про це повідомляє прес-служба туринського клубу.

Була опублікована заявка на виїзний поєдинок чемпіонату Італії проти Лечче. До нього увійшли 22 футболісти, але не знайшлося місця португальському нападнику Кріштіану Роналду.

Імовірно нападнику дали відпочинок після матчу Ліги чемпіонів.

📄 Squad list is IN! Here is the Bianconeri team departing for Apulia ⚪️⚫️#LecceJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/uVaSFuOoP7