Яковенко: Результат матчу Динамо закономірний

Джерело - footballua.tv.
Динамо не награло на перемогу у матчі проти Копенгагена.
Про це розповів екс-гравець киян Олександр Яковенко.
"Що стосується київського матчу, то вважаю, що результат цілком закономірний.
Актуально: Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи
Щодо матчу Олександрії, хочу сказати, що вони могли здобувати перемогу проти Сент-Етьєна. Зізнатися, в деяких моментах підопічним Шарана пощастило, проте слід зазначити їх якісну гру протягом усього поєдинку", - розповів Яковенко.
Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном.