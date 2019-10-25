Яковенко: Результат матчу Динамо закономірний

Олександр Яковенко прокоментував результати українських клубів у Лізі Європи

Динамо не награло на перемогу у матчі проти Копенгагена.

Про це розповів екс-гравець киян Олександр Яковенко.

"Що стосується київського матчу, то вважаю, що результат цілком закономірний.

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Щодо матчу Олександрії, хочу сказати, що вони могли здобувати перемогу проти Сент-Етьєна. Зізнатися, в деяких моментах підопічним Шарана пощастило, проте слід зазначити їх якісну гру протягом усього поєдинку", - розповів Яковенко.