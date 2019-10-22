Лука Модрич назвав фаворитів у боротьбі за Золотий м‘яч

Чинний володар Золотого м’яча Лука Модрич виділив чотирьох гравців, які є фаворитами у боротьбі за нагороду.

Про це розповів сам гравець.

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"Я думаю, що це буде складно, але особисто я виділю чотири імені: Криштіану Роналду, Ліонель Мессі, Вірджил ван Дейк та Мохаммед Салах. Бажаю їм успіху", – сказав Модрич.

Церемонія нагородження золотого м’яча відбудеться 2 грудня.

Нагадаємо, Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі.