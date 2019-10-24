Джерело - Чемпіон.
Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) пообіцяв повернутися на ринг ще сильнішим.
Про це розповів сам боксер у Іnstagram
"Дякую всім за підтримку. На жаль не завжди все йде по спланованому сценарію, але головне - зробити відповідні висновки і рухатися далі.
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Вітаю Артура Бетербієва з перемогою, відмінна робота. Ти - справжній чемпіон. Дякую всій моїй команді за відмінну роботу, ми повернемося сильнішими, ніж були", - сказав Гвоздик.
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Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идёт по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю @arturbeterbiev с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернёмся сильнее чем были! #illbeback #gvozdyk #teamgvozdyk Dear friends, I’m glad to know how many people supporting me, I’m really appreciate that. Sometimes things happens not as we want to, but those things making us better. Congratulations to @arturbeterbiev you are very tough fighter and true champion. Thanks to my team and all people who were helping me to get ready for this fight! I’LL BE BACK!!!
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