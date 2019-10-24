Олександр Гвоздик прокоментував бій проти Артура Бетербієва

Джерело - Чемпіон.

Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) пообіцяв повернутися на ринг ще сильнішим.

Про це розповів сам боксер у Іnstagram

"Дякую всім за підтримку. На жаль не завжди все йде по спланованому сценарію, але головне - зробити відповідні висновки і рухатися далі.

Актуально: Гвоздик відсутній у рейтингах всіх чемпіонських організацій

Вітаю Артура Бетербієва з перемогою, відмінна робота. Ти - справжній чемпіон. Дякую всій моїй команді за відмінну роботу, ми повернемося сильнішими, ніж були", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, росіянин нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF