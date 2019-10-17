Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через його поведінку

Керівництво Манчестер Юнайтед відмовилось від купівлі Неймара у літнє трансферне вікно через стиль життя гравця.

Про це розповів інсайдер The Athletic Деніель Тейлор.

Виконавчий директор англійського клубу Ед Вудворд хотів, аби у складі МЮ був мінімум один претендент на Золотий м'яч, але керівництво клубу не захотіло підписувати 27-річного футболіста через його спосіб життя.

"У Манчестері є один популярний анекдот, в якому говориться, що якщо ви купуєте одного бразильця, то це один бразилець. Якщо двох - то двох. Однак якщо трьох, то тут вже починається самба-вечірка. Якщо говорити про Неймара, то бразильські алкогольні коктейлі лилися б нескінченним потоком", - відзначив Тейлор.

Також, босам Манчестер Юнайтед не подобався батько гравця, який схиблений на грошах. Також у правлінні вважали, що форвард не поводиться так, як Ліонель Мессі або Кріштіану Роналду, тому не захотіли купувати гравця.

Нагадаємо, Аллегрі спростував перехід у Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі у Манчестер Юнайтед може взяти двох гравців Ювентуса.