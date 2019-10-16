Агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А

У майбутньому хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко може спробувати свої сили в італійській Серії А.

Про це заявив агент футболіста Алан Прудніков

"Озираючись назад, можу сказати, що залишитися в Ман Сіті - правильний вибір.

Вдячні Гвардіолі, що він дав Олександру можливість розвиватися і грати. Зінченко продовжив контракт, він сфокусований на цьому клубі, хоче з ним виграти багато трофеїв.

У Гвардіоли він грає фуллбека, але може вийти на мінімум чотирьох позиціях. Сьогодні він зосереджений на Сіті, але в футболі ніколи не говори ніколи.

Одного разу було б непогано перемогти Роналду і в Серії А. Але потрібно, щоб Кріштіану не зав'язував з футболом, адже зараз майбутнє Зінченка пов'язано з Сіті", - сказав Прудніков.