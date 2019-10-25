Бущан: Моя помилка вплинула на всю гру

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан вину за пропущений гол бере на себе у матчі матчі третього туру групового раунду Ліги Європи з данським Копенгагеном (1:1).

Про це він заявив в ефірі телеканалу Футбол 2.

"Не можу сказати, що з позитивними, тому що моя помилка на першій хвилині вплинула на всю гру, ми пропустили гол.

Ігор Михайлович і Григорій Михайлович завжди після ігор заходять в роздягальню. Сьогодні після гри поки нічого не звучало. Ми завтра поговоримо на базі спокійно, коли емоції вляжуться", - зазначив Бущан.