Київське Динамо має виходити до наступного раунду Ліги Європи.

Про це розповів вінгер киян Карлос Де Пена.

"Зараз перед нами стоїть першочергове завдання – пройти до наступного раунду. Думаю, нам цілком до снаги це зробити. Ми повинні рухатися від гри до гри. Зараз ми сконцентровані на найближчій зустрічі з Копенгагеном. Потім у нас будуть матчі чемпіонату й Кубка. Зараз головне - вийти у плей-офф, а вже в другій частині сезону побачимо, як далеко ми зможемо дійти. У нас сильна команда, тому все в наших руках.

Для мене це перший єврокубковий досвід, раніше я грав за клуб на міжнародному рівні лише у Південній Америці, коли виступав за "Насьональ". Це новий і цікавий досвід для мене – зіграти з тими ж скандинавськими командами", - розповів Де Пена.