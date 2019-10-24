Мій профіль
Ястремська програла Бертенс і залишає малий Підсумковий турнір
Сьогодні 15:39 631 1
Білодід виграла золото на турнірі Grand Slam
Сьогодні 17:17 263
Динамо Київ - Копенгаген: ОНЛАЙН
Сьогодні 12:37 625
Сент-Етьєн - Олександрія: ОНЛАЙН
Сьогодні 12:20 329
Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 11:30 2660
Інтер обіграв Боруссію, Ліверпуль розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1604
Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу
Вчора 23:10 914
Сент-Етьєн - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 20:49 682
Динамо - Копенгаген: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 19:39 774
Хачеріді став гравцем Динамо Брест
Вчора 16:24 2299 1
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:27 Теніс Стаховський покинув турнір у Гамбурзі 7
19:21 Пряма трансляція Сент-Етьєн - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги Європи. LIVE 360
19:08 Футбол Став відомий стартовий склад Олександрії на матч проти Сент-Етьєна 182
18:54 Футбол ФІФА відкрила провадження проти Динамо та Боруссії 734
18:30 Футбол Левченко: Олександрії доведеться відкриватися і ризикувати 163
18:13 Інше Львів претендуватиме на проведення Олімпіади-2030 220
17:49 Біатлон Фуркад натякнув про завершення кар’єри 274
17:34 Футбол Дем’яненко дав Динамо пораду на матч проти Копенгагена 638
17:17 Дзюдо Білодід виграла золото на турнірі Grand Slam 263
16:48 Футбол Ла-Ліга оскаржить перенесення Ель Класіко 205
16:32 Бокс Тайсон дав важливу пораду Руїсу 442 2
16:15 Футбол Де Пена назвав ціль Динамо у Лізі Європи 498
15:53 Футбол Палкін назвав дві глобальні цілі Шахтаря 1012 1
15:46 Футбол Дитятьєв продовжив контракт з Краковією 151
15:39 Теніс Ястремська програла Бертенс і залишає малий Підсумковий турнір 631 1
15:25 Футбол Абрамович відхилив пропозицію про продаж Челсі з Близького Сходу 325
15:10 ММА Мак-Грегор: Хабіб боїться битися зі мною, дагестанці біжать і бояться 293
14:51 Футбол Саленко: Половина з нинішніх депутатів нічого не розуміє у документах, за які голосують 646 1
14:38 Баскетбол Київ-Баскет підпише українця з французького клубу 269
14:32 Пряма трансляція Ястремська - Бертенс: онлайн-трансляція WTA Elite Trophy. LIVE 1105
14:24 Футбол У день гри Динамо - Копенгаген у касах Олімпійського вперше працюють білетери у віці 60+ 662
14:09 Футбол Саленко: Я теж кажу, що Леоненко - напівфутболіст 1516
13:57 Теніс Снігур перемогла росіянку і вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру 384
13:41 Бокс Гірн хоче організувати поєдинок Усика з переможцем бою Чісора - Прайс 244
13:24 Теніс Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині 252

Дем’яненко дав Динамо пораду на матч проти Копенгагена

Сьогодні 17:34 638 0
Анатолій Дем'яненко прокоментував матч Динамо – Копенгаген
Дем’яненко дав Динамо пораду на матч проти Копенгагена
#Дем'яненко, #Динамо, #Копенгаген

Джерело - zbirna.com.

Динамо потрібно надійно зіграти у захисті та більш агресивно у нападі.

Про це розповів екс-тренер киян Анатолій Дем'яненко.

"З огляду на нинішній потенціал Динамо, хочу ще раз закликати "біло-синіх" до надійності в обороні, постаратися уникнути грубих помилок. Зараз в Європі немає прохідних команд, і в поєдинку з Копенгагеном доведеться викластися на 100%. Сподіваюся, в якості основного голкіпера вже адаптувався Бущан. Для захисників важливо, щоб воротар, який все бачить краще, впевнене керував процесом, підказував правильно.

Проти Копенгагена в атаці потрібно проявити більше агресивності, уважніше поставитися до реалізації. Ставлю на перемогу Динамо, але, мені здається, багато голів в цьому матчі не буде", - розповів Дем’яненко.

Раніше, Де Пена назвав ціль Динамо у Лізі Європи.

Нагадаємо, у день гри Динамо - Копенгаген у касах Олімпійського вперше працюють білетери у віці 60+.

Коментарі ()