Джерело - zbirna.com.
Динамо потрібно надійно зіграти у захисті та більш агресивно у нападі.
Про це розповів екс-тренер киян Анатолій Дем'яненко.
"З огляду на нинішній потенціал Динамо, хочу ще раз закликати "біло-синіх" до надійності в обороні, постаратися уникнути грубих помилок. Зараз в Європі немає прохідних команд, і в поєдинку з Копенгагеном доведеться викластися на 100%. Сподіваюся, в якості основного голкіпера вже адаптувався Бущан. Для захисників важливо, щоб воротар, який все бачить краще, впевнене керував процесом, підказував правильно.
Проти Копенгагена в атаці потрібно проявити більше агресивності, уважніше поставитися до реалізації. Ставлю на перемогу Динамо, але, мені здається, багато голів в цьому матчі не буде", - розповів Дем’яненко.
Раніше, Де Пена назвав ціль Динамо у Лізі Європи.
Нагадаємо, у день гри Динамо - Копенгаген у касах Олімпійського вперше працюють білетери у віці 60+.