Динамо потрібно надійно зіграти у захисті та більш агресивно у нападі.

Про це розповів екс-тренер киян Анатолій Дем'яненко.

"З огляду на нинішній потенціал Динамо, хочу ще раз закликати "біло-синіх" до надійності в обороні, постаратися уникнути грубих помилок. Зараз в Європі немає прохідних команд, і в поєдинку з Копенгагеном доведеться викластися на 100%. Сподіваюся, в якості основного голкіпера вже адаптувався Бущан. Для захисників важливо, щоб воротар, який все бачить краще, впевнене керував процесом, підказував правильно.

Проти Копенгагена в атаці потрібно проявити більше агресивності, уважніше поставитися до реалізації. Ставлю на перемогу Динамо, але, мені здається, багато голів в цьому матчі не буде", - розповів Дем’яненко.