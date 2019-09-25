Реднапп назвав Ярмоленка «тузом» Вест Гема

Джерело - ua-football.com.
Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко є "тузом" команди Мануеля Пеллегріні.
Про це розповів син відомого англійського тренера Гаррі Реднаппа, Джеймі.
Джеймі Реднапп вважає Ярмоленка "тузом" тренера Пеллегріні.
"Гол у ворота Манчестер Юнайтед є особливою подією для Андрія Ярмоленка
Я чув про Ярмоленка дуже багато хорошого від Андрія Шевченка. Сподіваюся, що він залишатиметься у формі й покаже нам, на що він здатен", - розповів Реднапп.
Нагадаємо, стадіон Вест Гема стоячи аплодував Ярмоленку та співав на честь українця.
Також, тренер Вест Гема встановив унікальне досягнення.