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У день гри Динамо - Копенгаген у касах Олімпійського вперше працюють білетери у віці 60+

Сьогодні 14:24 435 0
Проект ініціативи Трудолюб від благодійного фонду Життєлюб
У день гри Динамо - Копенгаген у касах Олімпійського вперше працюють білетери у віці 60+
#Динамо, #Копенгаген

Джерело - ФК Динамо.

24 жовтня, напередодні матчу Ліги Європи, у двох касах НСК Олімпійський розпочали свою роботу люди золотого віку.

Відтепер кожен уболівальник зможе не тільки купити квиток на спортивну подію, а й також показати свою толерантність до людей поважного віку, обравши саме такого касира.

Цей проект ініціативи Трудолюб від благодійного фонду Життєлюб, що вже 7 років опікується людьми 50+, став можливим за підтримки ФК Динамо та квиткового оператора esport.in.ua.

"Ми брендували каси яскравими кольорами, щоб вони вирізнялись від інших, і щоб покупець швидко міг визначитись із вибором, у якій касі придбати квиток. Звісно, літні касири можуть не так швидко обслуговувати в порівнянні з молодшими за них колегами, але ми свідомо йшли на це і навіть зазначаємо це в тексті, який розміщено на касі. У такий спосіб ми привертаємо увагу до проблеми працевлаштування людей поважного віку та маємо надію на виховання толерантності до людей 60+ в нашому суспільстві", - зазначила співзасновник БФ Життєлюб Тіна Михайловська.

Такі незвичні каси можна знайти на вулиці Фізкультури поруч із рештою кас НСК Олімпійський та на вул. Саксаганського, 1.

"У наших касах і до цього працювали дорослі люди, але ми з радістю підтримали ініціативу фонду "Життєлюб", щоб зробити на цьому додатковий акцент. Ми хочемо, щоб наші клієнти робили свідомий вибір і підтримували необхідність соціалізації людей віком 60+", – зазначив засновник esport.in.ua Роман Порядченко.

Каси до послуг покупців із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00 та у вихідні дні з 11:00 до 18:00.

Раніше, Михайличенко вказав, як перемогти Копенгаген.

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