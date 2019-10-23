Мій профіль
Хачеріді став гравцем Динамо Брест
Сьогодні 16:24 1258
Динамо - Копенгаген: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 19:39 108
Екс-міністра спорту України обрано до WADA
Сьогодні 16:03 474
Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 15:00 658
Ястремська з перемоги стартувала на малому Підсумковому турнірі
Сьогодні 14:08 990 1
Хімік сенсаційно обіграв Оломоуц у Лізі чемпіонів
Вчора 23:36 1052
Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб у 3 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:50 1711
Шахтар - Динамо Загреб 2:2. Як це було
Вчора 21:47 9110
Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 19:07 23514
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 2996
Навколо спорту
Блоги
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 854
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту Андрій Твердохліб
19.10.2019 08:08 6821
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі Іван Чуперка
18.10.2019 00:19 645
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою Андрій Твердохліб
17.10.2019 18:49 515
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк Андрій Твердохліб
17.10.2019 17:44 3645
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:47 Пряма трансляція РБ Лейпциг - Зеніт: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 422
19:44 Футбол Санжар планує перемогти Динамо 292
19:39 Футбол Динамо - Копенгаген: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 108
19:31 Футбол Хачеріді міг перейти у клуб УПЛ – журналіст 343
19:13 Футбол Михайличенко очікує на підтримку уболівальників 195
18:48 Футбол Щербачов: Не відхиляю можливість очолити УПЛ 1021
18:34 Футбол Маркевич розкритикував захист Шахтаря 760
18:15 Футбол Михайличенко вказав, як перемогти Копенгаген 292
17:49 Футбол Циганков: Будемо грати швидко і агресивно 281
17:31 Футбол Ліверпуль втратив двох гравців перед матчем Ліги чемпіонів 424
17:15 Футбол Соломон: Шахтар має брати максимум у 3 матчах Ліги чемпіонів 368
16:42 Футбол Президент ФК Львів спростував припинення існування клубу 298
16:24 Футбол Хачеріді став гравцем Динамо Брест 1258
16:17 Теніс Завацька впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Угорщині 327
16:03 Футбол Екс-міністра спорту України обрано до WADA 474
15:48 Теніс Світоліна прибула на Підсумковий турнір 716
15:37 Пряма трансляція Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляція передматчевої прескоференції 246
15:31 Теніс Даяна Ястремська - Донна Векич: відеоогляд матчу WTA Elite Trophy 227
15:17 Футбол Динамо - Копенгаген: данська команда уже в Києві 919
15:00 Пряма трансляція Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE 658
14:56 Футбол Галатасарай – Реал 0:1. Відеоогляд матчу 426
14:39 Пряма трансляція Генк - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 159
14:29 Теніс Снігур виграла стартовий матч на юніорському Підсумковому турнірі ITF 518
14:22 Блог У анексованому Криму горів колишній стадіон Таврії 370
14:19 Пряма трансляція Інтер - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 200

Михайличенко вказав, як перемогти Копенгаген

Сьогодні 18:15 292 0
Олексій Михайличенко прокоментував матч Динамо у Лізі Європи проти Копенгагена
Михайличенко вказав, як перемогти Копенгаген
#Динамо, #Михайличенко, #Ліга Європи

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

Гравцям Динамо необхідно не лише перебігати Копенгаген, але й обіграти.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

Актуально: Циганков: Будемо грати швидко і агресивно

"Як охарактеризувати Копенгаген? Насамперед, добре готова фізично. Дисциплінована, за підбором гравців доволі рівна. Надає перевагу не індивідуальному, а колективному футболу. Щоб цю команду перемагати, необхідно не лише, так би мовити, перебігати, а й переграти її", - розповів Михайличенко", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, Буяльський назвав секрет успіху у матчі із Копенгагеном.

Коментарі ()