Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Гравцям Динамо необхідно не лише перебігати Копенгаген, але й обіграти.
Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.
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"Як охарактеризувати Копенгаген? Насамперед, добре готова фізично. Дисциплінована, за підбором гравців доволі рівна. Надає перевагу не індивідуальному, а колективному футболу. Щоб цю команду перемагати, необхідно не лише, так би мовити, перебігати, а й переграти її", - розповів Михайличенко", - розповів Михайличенко.
Нагадаємо, Буяльський назвав секрет успіху у матчі із Копенгагеном.