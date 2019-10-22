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Буяльський назвав секрет успіху у матчі із Копенгагеном

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Віталій Буяльський прокоментував наступний матч у Лізі Європи проти Копенгагена
Буяльський назвав секрет успіху у матчі із Копенгагеном
#Динамо, #Буяльський, #Копенгаген

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо у матчі Ліги Європи із Копенганеном має продемонструвати командну силу.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"За рахунок яких компонентів Динамо може досягти позитивного результату із Копенгагеном? За рахунок командної гри. Ми граємо вдома, тому з перших хвилин маємопоказати, що є господарями полі Олімпійського. Сподіваюся, підтримка трибун буде хорошою, і при своїх уболівальниках ми покажемо гідну

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Буде чудово, якщо вдасться забити швидкий м’яч – це завжди допомагає команді та дає додаткову впевненість. Тож, будемо старатися забити якомога швидше та зіграти "на нуль" в обороні", - відзначив Буяльський.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.

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