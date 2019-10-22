Динамо у матчі Ліги Європи із Копенганеном має продемонструвати командну силу.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"За рахунок яких компонентів Динамо може досягти позитивного результату із Копенгагеном? За рахунок командної гри. Ми граємо вдома, тому з перших хвилин маємопоказати, що є господарями полі Олімпійського. Сподіваюся, підтримка трибун буде хорошою, і при своїх уболівальниках ми покажемо гідну