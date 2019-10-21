Джерело - Великий футбол.
Київське Динамо у матчі із Олександрією не продемонструвало командної зіграності.
Про це розповів екс-гравець Динамо та збірної України Віктор Леоненко.
"Мені найбільше не сподобалося кількість непорозумінь у діях Динамо. Я б сказав, що Динамо грало вдесятьох. Природно, було непросто. Декого втратили, можна здогадатися з одного разу. Таке відчуття, ніби люди в перший раз зібралися. Де Пена дає незрозуміло куди, Соль не знає куди бігти. Олександрія моментами виглядала добре.
Актуально: Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ
А у Динамо знову Миколенко був хороший. Захисники рулять", - відзначив Леоненко.
Раніше, Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом.