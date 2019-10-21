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Леоненко: Динамо грало вдесятьох

Сьогодні 17:25 1351 0
Віктор Леоненко прокоментував матч Динамо проти Олександрії
Леоненко: Динамо грало вдесятьох
#Динамо, #Леоненко, #УПЛ

Джерело - Великий футбол.

Київське Динамо у матчі із Олександрією не продемонструвало командної зіграності.

Про це розповів екс-гравець Динамо та збірної України Віктор Леоненко.

"Мені найбільше не сподобалося кількість непорозумінь у діях Динамо. Я б сказав, що Динамо грало вдесятьох. Природно, було непросто. Декого втратили, можна здогадатися з одного разу. Таке відчуття, ніби люди в перший раз зібралися. Де Пена дає незрозуміло куди, Соль не знає куди бігти. Олександрія моментами виглядала добре.

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А у Динамо знову Миколенко був хороший. Захисники рулять", - відзначив Леоненко.

Раніше, Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом.

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