Палкін назвав дві глобальні цілі Шахтаря

У 2014 році донецький Шахтар почав все з нуля.

Про гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив в інтерв'ю Bleacher Report.

"2014-й рік. Для нас це був страшний сон. Коли ти втрачаєш своє рідне місто, свій стадіон, підтримку своїх уболівальників і взагалі все, це дуже важко. Фактично, ми почали все з нуля.

Не думаю, що десь є ще один такий клуб з таким президентом.

На сьогоднішній день у нас є дві мрії: виграти Лігу чемпіонів і повернутися до Донецька", - заявив Палкін.