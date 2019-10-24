Палкін назвав дві глобальні цілі Шахтаря

Джерело - xsport.ua.
У 2014 році донецький Шахтар почав все з нуля.
Про гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив в інтерв'ю Bleacher Report.
"2014-й рік. Для нас це був страшний сон. Коли ти втрачаєш своє рідне місто, свій стадіон, підтримку своїх уболівальників і взагалі все, це дуже важко. Фактично, ми почали все з нуля.
Не думаю, що десь є ще один такий клуб з таким президентом.
На сьогоднішній день у нас є дві мрії: виграти Лігу чемпіонів і повернутися до Донецька", - заявив Палкін.
Раніше, на думку тренера Копенгагена Динамо трохи відстає від Шахтаря.
Нагадаємо, Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб.