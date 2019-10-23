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Динамо трохи відстає від Шахтаря - тренер Копенгагена

Вчора 22:52 319 0
Столе Сольбаккен прокоментував матч проти Динамо
Динамо трохи відстає від Шахтаря - тренер Копенгагена
#Динамо, #Ліга Європи, #Копенгаген

Джерело - football24.ua.

Копенгагену у матчі із Динамо необхідно зіграти дисципліновано у обороні.

Про це розповів головний тренер Копенгагена Столе Сольбаккен.

"Динамо – сильний суперник, але зараз вони трохи відстають від Шахтаря. Це можна пояснити тим, що "гірники" купують сильних бразильських футболістів для участі в Лізі чемпіонів.

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Нам потрібно зіграти дисципліновано. Ми прекрасно граємо в обороні і повинні мати шанси в атаці. У матчі з Лугано ми сильно зіграли в захисті. Швейцарці мали тільки один шанс. Завтра сподіваємося зіграти так само", – розповів Сольбаккен.

Раніше, Михайличенко вказав, як перемогти Копенгаген.

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