Мій профіль
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Сьогодні 17:07 880
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Сьогодні 20:54 4114 1
Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE
Сьогодні 19:31 574
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Сьогодні 18:56 2351
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 08:30 44161
У Росії визнали масову підміну допінг-проб
Вчора 18:43 3320
Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля
Вчора 16:03 1442
Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі
Вчора 15:31 849
Golden Boy-2019: Лунін увійшов у фінальну двадцятку
Вчора 13:15 1144
Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії
Вчора 12:26 2724
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:12 Бокс Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P 12
22:56 Футбол Лунін: Леганес заплатив Реалу штраф за те, що я мало грав 171
22:41 Футбол Маліновський потрапив до збірної тижня за версією УЄФА 116
22:27 Футбол Два фактори завадили клубу АПЛ придбати Неймара 86
22:11 Футбол Через 30 років Шуховцев повертається у Чорноморець 124
21:56 Футбол Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар 89
21:40 Футбол Лідер Інтера вилетів до кінця року 130
21:26 Бокс Поєдинок Гвоздик - Бетербієв покаже телеканал Інтер 155
21:11 Біатлон Росіянка повернеться у біатлон і буде виступати за Словенію 329
20:54 Футбол Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний 4114 1
20:38 Теніс Завацька програла у першому колі турніру в Угорщині 126
20:30 Блог Україна - Португалія. Як ми виходили на Євро-2020 275
20:20 Баскетбол Збірна Україна посіла четверте місце на Всесвітніх пляжних іграх 215
20:07 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 165
19:51 Футбол Агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А 1940
19:41 Блог 15 років тому одна заміна змінила історію футболу 713
19:34 Футбол Агуеро потрапив у серйозну аварію 748
19:31 Пряма трансляція Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE 574
19:18 Баскетбол Збірна України програла Бразилії у півфіналі Пляжних ігор 203
19:02 Баскетбол Липовцев: Не бажаючи бути причетним до фарсу, я розірвав свій контракт з Харківськими Соколами 230
18:56 Блог Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються 2351
18:46 Футбол Макелеле назвав найкращого українського футболіста 2228
18:31 Футбол Караваєв: На Євро-2020 будемо ставити максимальні цілі 345
18:16 Футбол Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі 557
17:57 Баскетбол Протест Дніпра: клуб надав перелік спірних моментів у матчі з Прометеєм 290

Лідер Інтера вилетів до кінця року

Сьогодні 21:40 130 0
Санчес був змушений лягти під ніж
Лідер Інтера вилетів до кінця року
#Санчес, #Інтер

Джерело - football24.ua.

Інтеру доведеться кілька місяців конкурувати з Ювентусом без свого нападника Алексіса Санчеса.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Інтер.

Алексіс Санчес був змушений лягти під ніж. Операція на щиколотці пройшла успішно. Лікарі прогнозують, що для відновлення чилійцю знадобиться близько трьох місяців.

Алексіс зазнав травми у спарингу чилійської збірної проти Колумбії (0:0).

Нагадаємо, Санчес влітку приєднався до Інтера на правах оренди. Контракт гравця належить Манчестер Юнайтед. В поточному сезоні Серії А 30-річний форвард провів три матчі та відзначився голом.

Нагадаємо, дружина Ікарді вказала причину поразки Інтера.

Коментарі ()