Лідер Інтера вилетів до кінця року

Санчес був змушений лягти під ніж

Інтеру доведеться кілька місяців конкурувати з Ювентусом без свого нападника Алексіса Санчеса.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Інтер.

Алексіс Санчес був змушений лягти під ніж. Операція на щиколотці пройшла успішно. Лікарі прогнозують, що для відновлення чилійцю знадобиться близько трьох місяців.

Алексіс зазнав травми у спарингу чилійської збірної проти Колумбії (0:0).

Нагадаємо, Санчес влітку приєднався до Інтера на правах оренди. Контракт гравця належить Манчестер Юнайтед. В поточному сезоні Серії А 30-річний форвард провів три матчі та відзначився голом.

Нагадаємо, дружина Ікарді вказала причину поразки Інтера.