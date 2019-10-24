Лучкевич: Сент-Етьєн - дуже збалансована команда

Для півзахисника Олександрії Валерія Лучкевича стадіон Жоффруа Гишар вже є знайомим - він грав тут у складі Дніпра в 2015 році.

Про це гравець заявив офіційному сайту французів.

"Чотири-п'ять років тому, коли я грав за Дніпро, у нас тут був матч з Сент-Етьєном. Тоді, на жаль, ми програли 0:3. Атмосфера на стадіоні була по-футбольному цікавою і приємною.

Сент-Етьєн - дуже збалансована команда. У них змінився тренер, вони поліпшили свою гру і стали здобувати очки.

Ми чудово підготувалися до цього поєдинку. Природно, у нас було не так багато часу, тому що для нас кожна найближча гра важлива. Три дня у нас були тактичні перестроювання на футбольному полі. Ми розуміємо, як необхідно діяти в грі з Сент- Етьєном і будемо намагатися робити на полі все так, як і в тренувальному процесі", - зазначив Лучкевич.