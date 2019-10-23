Джерело - football.ua.
Олександрії є бойовою командою, гравці якої виділяються характером.
Про це розповів головний тренер Сент-Етьєна Клод Пюель.
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"Це бойова команда. Їх грі властива агресія. Це особливо проявляється в оборонних діях. Вони отримують вигоду від індивідуальних якостей гравців. Але, перш за все, я б наголосив їх характер. У поєдинку проти Гента вони виглядали здорово", - відзначив Пюель.
Матч Ліги Європи Сент-Етьєн – Олександрія відбудеться у четвер, 24 жовтня, о 19:55.
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