Олександрії є бойовою командою, гравці якої виділяються характером.

Про це розповів головний тренер Сент-Етьєна Клод Пюель.

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"Це бойова команда. Їх грі властива агресія. Це особливо проявляється в оборонних діях. Вони отримують вигоду від індивідуальних якостей гравців. Але, перш за все, я б наголосив їх характер. У поєдинку проти Гента вони виглядали здорово", - відзначив Пюель.