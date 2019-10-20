Олександрія могла зрівняти рахунок у матчі проти Динамо.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Напевно, вперше, коли я незадоволений результатом матчу проти Динамо, за час, що треную Олександрію. Вважаю, ми ні в чому не поступалися супернику, але дозволили йому забрати очки. Звичайно, майстерність гравців Динамо вище, ніж у Олександрії.

Задоволений грою, ми досить непогано виглядали, комбінували, але в кінці не вистачає завершального удару. Ми намагалися вище накривати суперника, нав'язувати йому боротьбу на його половині поля.

У перерві сказав футболістам зіграти обережніше в захисті. У Динамо були моменти збільшити перевагу, але і ми могли зрівняти. Банада міг завершувати, але віддав пас Шасталу", - розповів Шаран.