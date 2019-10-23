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Динамо - Копенгаген: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 19:39 109 0
Динамо - Копенгаген: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
#Динамо, #Копенгаген, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Динамо (Київ, Україна) - Копенгаген (Копенгаген, Данія)

Ліга Європи, груповий етап. Група В, 3 тур

Стадіон: НСК Олімпійський (Київ)

24 жовтня, 22:00. 

Трансляція: телеканал Футбол 2

Текстова трансляція на Чемпіоні

Головний арбітр: Халіл Мелер (Туреччина)

Помічники арбітра: Джевдет Кемюрджюоглу, Екрем Кан.

Четвертий арбітр: Арда Кардешлер.

  Актуально: Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи.

Підопічні Олексія Михайличенка спробують зміцнити своє лідерство в групі ЛЄ, і для цього їм потрібно брати три очки в поєдинку з головним конкурентом, виходячи з нинішнього вигляду турнірній таблиці. Скажімо прямо, останні результати Динамо обнадіюють, особливо в плані захисної гри - команда не пропускає вже в 7-ми матчах поспіль. Не завжди виходить якісно зіграти біля чужих воріт, але поки це рідко забирає у киян очки. І думається, що в битві з Копенгагеном баланс між захистом і атакувальними діями, який зараз дотримується в Динамо, принесе господарям успіх.

Тим більше, що у суперника є серйозні проблеми зі складом, і стосуються вони дуже важливих позицій. Відразу два основних форварда - Вінд і Ндоє, вилетіли через травми - без них команда забиває набагато рідше і взагалі не так небезпечна в атаці. Також не буде флангового захисника Бойлесена, а це значить, що у вінгера Динамо буде більше шансів якісно зробити свою роботу.

Підсумковий висновок такий - Копенгаген просто не зможе яскраво зіграти в атаці через свої втрати у складі, ну а Динамо зараз працює в режимі "менше ефекту, більше ефективності", тому можна чекати від господарів мінімального успіху при черговому надійному матчі у своїх воріт.

Пряма мова:

Віктор Циганков (півзахисник Динамо):

"Що можу сказати про суперника? В принципі, хороша, швидка, агресивна команда, демонструє красивий атакуючий футбол. Цікаво грати з такими суперниками, які не сидять ззаду та відбиваються, а стараються, щоб гра сподобалася насамперед уболівальникам.

Є план на гру, який ми спробуємо реалізувати. Ми граємо вдома, маємо грати швидко і агресивно. Думаю, свої моменти у нас будуть, і ми спробуємо їх реалізувати"

Олексій Михайличенко (головний тренер Динамо):

"Як охарактеризувати Копенгаген? Насамперед, добре готова фізично. Дисциплінована, за підбором гравців доволі рівна. Надає перевагу не індивідуальному, а колективному футболу. Щоб цю команду перемагати, необхідно не лише, так би мовити, перебігати, а й переграти її"

Орієнтовні склади:

Динамо: Бущан - Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Гармаш, Буяльський - Циганков, Вербич - Соль

Копенгаген: Йонссон - Варела, Нельссон, Бьелланн, Бенгтссон - Зека, Стаге, Дарами, Фішер - Бендтнер, Сантос

Факти:

- В активі обох команд по чотири очки;

- Статистика Динамо в матчах з данськими клубами: В9 Н3 П2;

- Копенгаген українським командам ще не програвав: В2 Н2;

- Динамо в групі В поки не пропускало;

- Команди вперше зустрічаються в єврокубках;

 Прогноз від Чемпіона: Динамо не програє.

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