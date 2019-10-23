Мілан не цікавиться Тайсоном – агент

Джерело - ua.tribuna.com.
Мілан не відновив переговори із Шахтарем щодо трансферу Тайсона.
Про це розповів агент гравця Дієго Дорнеллес.
"Шахтар не прийняв пропозицію россонері. Гірники вимагали 30 млн євро, прописані в клаусулі.
Чи були нові контакти з Бобаном і Мальдіні? Переговори можуть бути відновлені? В даний момент ніяких контактів немає. Можливість майбутніх переговорів залежить від Шахтаря.
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Тайсон не відмовив би Мілану в січні? Він дуже щасливий в Шахтарі, але майбутнє залежить не тільки від нього" - відзначив Дорнеллес.
Нагадаємо, Пятов став найгіршим у матчі проти Динамо.