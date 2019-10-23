Мілан не цікавиться Тайсоном – агент

Перехід Тайсона у Мілан може не відбутися

Мілан не відновив переговори із Шахтарем щодо трансферу Тайсона.

Про це розповів агент гравця Дієго Дорнеллес.

"Шахтар не прийняв пропозицію россонері. Гірники вимагали 30 млн євро, прописані в клаусулі. Чи були нові контакти з Бобаном і Мальдіні? Переговори можуть бути відновлені? В даний момент ніяких контактів немає. Можливість майбутніх переговорів залежить від Шахтаря.

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Тайсон не відмовив би Мілану в січні? Він дуже щасливий в Шахтарі, але майбутнє залежить не тільки від нього" - відзначив Дорнеллес.

Нагадаємо, Пятов став найгіршим у матчі проти Динамо.