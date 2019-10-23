Моурінью може очолити клуб Бундесліги

Жозе Моурінью може працевлаштуватися у Німеччині

Жозе Моурінью може очолити дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє Sport Bild.

Керівництво Боруссії незадоволене стартом у чемпіонаті Німеччини. У зв’язку із цим позиції наставника "шершнів" Люсьєна Фавра є досить хиткими.

Вирішальним для Фавра буде наступний місяць, коли Боруссія проведе кілька ключових матчів у Лізі чемпіонів і Бундеслізі

Наразі Моуріньо є головною кандидатурою на пост головного тренера Боруссії.

Раніше повідомлялося, що 56-річний португальський тренер Жозе Моурінью може очолити мадридський Реал, змінивши Зінедіна Зідана.

Нагадаємо, лідери Реала виступили проти повернення Моурінью.