Моурінью може очолити клуб Бундесліги

Джерело - xsport.ua.
Жозе Моурінью може очолити дортмундську Боруссію.
Про це повідомляє Sport Bild.
Керівництво Боруссії незадоволене стартом у чемпіонаті Німеччини. У зв’язку із цим позиції наставника "шершнів" Люсьєна Фавра є досить хиткими.
Вирішальним для Фавра буде наступний місяць, коли Боруссія проведе кілька ключових матчів у Лізі чемпіонів і Бундеслізі
Наразі Моуріньо є головною кандидатурою на пост головного тренера Боруссії.
Раніше повідомлялося, що 56-річний португальський тренер Жозе Моурінью може очолити мадридський Реал, змінивши Зінедіна Зідана.
Нагадаємо, лідери Реала виступили проти повернення Моурінью.