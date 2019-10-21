Моурінью може повернутися до Реала

Португалець вже спілкування з президентом клубу

56-річний португальський тренер Жозе Моурінью може очолити мадридський Реал, змінивши Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Президент Реала Флорентіно Перес контактував з Моурінью з цього приводу після поразки від Мальорки (0:1) в матчі Ла-Ліги.

Моурінью очолював Реал з 2010-го по 2013-й роки.

Після 9-ти зіграних турів Реал посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії з футболу, маючи в активі 18 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 16:9.

Раніше, Реал звільнить Зідана в разі поразки від Галатасарая у Лізі чемпіонів.