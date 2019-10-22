Лідери Реала виступили проти повернення Моурінью

Джерело - sportarena.com.
Одразу декілька гравців мадридського Реала виступили проти повернення Жозе Моурінью на пост головного тренера клубу.
Про це повідомляє AS.
Зокрема, невдоволення з приводу ймовірного повернення португальського спеціаліста вже висловив капітан королівського клубу Серхіо Рамос.
Раніше повідомлялося, що 56-річний португальський тренер Жозе Моурінью може очолити мадридський Реал, змінивши Зінедіна Зідана.
Також, Реал звільнить Зідана в разі поразки від Галатасарая у Лізі чемпіонів.