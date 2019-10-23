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Санжар планує перемогти Динамо

Сьогодні 19:44 291 0
Роман Санжар прокоментував наступний матч Карпат проти Динамо в УПЛ
Санжар планує перемогти Динамо
#Карпати, #Санжар, #УПЛ

Джерело - fckarpaty.com.

Гравці Карпат віддадуть всі сили, аби перемогти Динамо у Києві.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Безумовно, підготовка до матчів проти Шахтаря та Динамо буде особливою. Ми вивчатимемо сильні сторони суперників, щоб обрати правильну тактику, добре налаштуватись у психологічному плані. "Біло-сині" зуміли подолати свою чорну смугу і тепер демонструють непоганий футбол та здобувають позитивний результат.

Проте я б не сказав, що "Динамо" перемагає з великою перевагою над своїми суперниками. Ми віддамо всі сили у Києві для того, щоб привезти до Львова перемогу та порадувати наших вболівальників якісною грою", – розповів Санжар.

Нагадаємо, Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна.

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