Джерело - fckarpaty.com.
Гравці Карпат віддадуть всі сили, аби перемогти Динамо у Києві.
Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.
"Безумовно, підготовка до матчів проти Шахтаря та Динамо буде особливою. Ми вивчатимемо сильні сторони суперників, щоб обрати правильну тактику, добре налаштуватись у психологічному плані. "Біло-сині" зуміли подолати свою чорну смугу і тепер демонструють непоганий футбол та здобувають позитивний результат.
Проте я б не сказав, що "Динамо" перемагає з великою перевагою над своїми суперниками. Ми віддамо всі сили у Києві для того, щоб привезти до Львова перемогу та порадувати наших вболівальників якісною грою", – розповів Санжар.
Нагадаємо, Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна.
Також, клуб УПЛ може припинити своє існування до зими.