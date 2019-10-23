Гравці Карпат віддадуть всі сили, аби перемогти Динамо у Києві.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Безумовно, підготовка до матчів проти Шахтаря та Динамо буде особливою. Ми вивчатимемо сильні сторони суперників, щоб обрати правильну тактику, добре налаштуватись у психологічному плані. "Біло-сині" зуміли подолати свою чорну смугу і тепер демонструють непоганий футбол та здобувають позитивний результат.

Проте я б не сказав, що "Динамо" перемагає з великою перевагою над своїми суперниками. Ми віддамо всі сили у Києві для того, щоб привезти до Львова перемогу та порадувати наших вболівальників якісною грою", – розповів Санжар.