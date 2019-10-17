Мій профіль
Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE
Сьогодні 14:23 3991
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
Сьогодні 15:19 543
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE
Сьогодні 13:56 223
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
Сьогодні 10:03 3803
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Сьогодні 09:29 6623 1
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Сьогодні 08:13 4488
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Вчора 20:54 12497 3
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Вчора 18:56 4078
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Вчора 17:07 1265
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 08:30 44637
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:26 Футбол Каштру: Збірна України здобула чудову перемогу 11
15:19 Футбол Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі 543
15:10 Футбол Левченко про бійку Суркіса та Павелка: Україна країна відмінних боксерів 1172
14:52 Бокс Дею не потрібно було займатися боксом – промоутер 114
14:38 Футбол Ребров: Мене все влаштовує у Ференцвароші 409
14:23 Пряма трансляція Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE 3991
14:23 Теніс Долгополов повернеться на корт у січні 330
14:15 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 408583
14:05 Футбол Павлов вказав на заслугу Шевченка у становленні збірної України 1450
14:00 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 579410
13:56 Пряма трансляція Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE 223
13:50 Бокс Гвоздик хоче стати абсолютним чемпіоном світу 271
13:25 ММА На поклін до царя: Нурмагомедов терміново покинув прес-конференцію через виклик у Кремль 286
13:14 Футбол Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна 254
12:48 Футбол Аллегрі спростував перехід у Манчестер Юнайтед 1253
12:37 Бокс Гвоздик та Бетербієв провели фінальну дуель поглядів 670
12:25 Бокс Шатернікова: Підстав для скасування професійного боксу в Україні не існує 177
12:15 Футбол Ла-Ліга хоче організувати матч чемпіонату у США 251
11:51 Футбол Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом 1784 3
11:36 Футбол Юнгберг може очолити Арсенал 534
11:21 Футбол Петраков: Зроблю все, щоб футболісти Динамо підсилили збірну України 825
10:55 Футбол Ель Класіко Барселона – Реал можуть перенести на грудень 333
10:38 Футбол Аллегрі у Манчестер Юнайтед може взяти двох гравців Ювентуса 602
10:19 Футбол Блохін: Збірна України показує сучасний футбол 1338
10:03 Футбол Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі 3803

Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна

Сьогодні 13:14 254 0
Олег Солдатенко прокоментував реконструкцію стадіону Україна
Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна
#Карпати

Джерело - fckarpaty.com.

Львівській Карпати хочуть провести реконструкцію домашнього стадіону.

Про це розповів директор з розвитку інфраструктури Карпат Олег Солдатенко.

"Вважаю, що зараз у долі ФК Карпати відбувається важливий момент. Останній рік ми з владою міста дуже плідно попрацювали у напрямку розвитку цього проекту. Сподіваюсь, що депутати на сесії міської ради ухвалять наш проект та дадуть поштовх для початку реконструкції чаші стадіону Україна та залучення значних інвестицій.

Що передбачає собою реконструкція – це сучасний, але менший за розміром стадіон на 15-17 тисяч глядачів. На решті території буде додатково дві складових: соціальна (тренувальні поля, клубні приміщення) та комерційна, яка дозволить клубу існувати", – зазначив Олег Солдатенко.

Нагадаємо, клуб УПЛ може припинити своє існування до зими.

Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.

Коментарі ()