Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна

Львівській Карпати хочуть провести реконструкцію домашнього стадіону.

Про це розповів директор з розвитку інфраструктури Карпат Олег Солдатенко.

"Вважаю, що зараз у долі ФК Карпати відбувається важливий момент. Останній рік ми з владою міста дуже плідно попрацювали у напрямку розвитку цього проекту. Сподіваюсь, що депутати на сесії міської ради ухвалять наш проект та дадуть поштовх для початку реконструкції чаші стадіону Україна та залучення значних інвестицій.

Що передбачає собою реконструкція – це сучасний, але менший за розміром стадіон на 15-17 тисяч глядачів. На решті території буде додатково дві складових: соціальна (тренувальні поля, клубні приміщення) та комерційна, яка дозволить клубу існувати", – зазначив Олег Солдатенко.