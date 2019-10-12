Клуб УПЛ може припинити своє існування до зими

Львівські три клуби не об'єднаються в один

Ідея об'єднання Карпат, Львова і Руху далека від втілення в реальність.

Про це повідомляє шоу ТаТоТаке.

По суті, це не об'єднання, а поглинання Карпатами інших львівських клубів. Власників Львова і Руху це не влаштовує. Імовірність такого процесу низька - 10%.

Крім того, реалізація даного проекту дорого коштує, а прибуток буде не відразу.

До того ж Львів може припинити існування до кінця сезону 2019/20, можливо, навіть до зими цього року.

Керівники львівського клубу зрозуміли, що проект не прибутковий і готові його закрити.

Президентом Львова є Богдан Копитко, клуб потрапив в УПЛ шляхом обміну назвами юридичних осіб з Вересом.

Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.

Нагадаємо, клуби УПЛ не змогли домовитись про єдиний телепул.