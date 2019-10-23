Маркевич розкритикував захист Шахтаря

Динамо Загреб є тактично грамотною командною, яка без суперзірок продемонструвала дисциплінований футбол.

Про це розповів екс-тренер Дніпра Мирон Маркевич.

"Я здивований такою грою хорватської команди. Це дуже тактично грамотна команда. У них немає суперзірок, але вони показують дуже дисциплінований футбол.

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Командна робота Шахтаря в захисті заслуговує на критику. Списувати все на захисників я б не став. У минулому році пропустили 20 голів у 8 матчах. Це триває. Тепер 6 голів в 3 матчах - це багато.

Не розумію, чому не ставлять Додо. Видно, що це молодий пацан, який хоче грати, у нього є необхідна майстерність. Потрібно ставити, але тренеру видніше", -відзначив Маркевич.