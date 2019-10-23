Циганков: Будемо грати швидко і агресивно

Віктор Циганков прокоментував наступний матч із Копенгагеном

Гравці Динамо намагатимуться реалізувати план на гру проти Копенгагена у Лізі Європи.

Про це розповів півзахисник киян Віктор Циганков.

"Що можу сказати про суперника? В принципі, хороша, швидка, агресивна команда, демонструє красивий атакуючий футбол. Цікаво грати з такими суперниками, які не сидять ззаду та відбиваються, а стараються, щоб гра сподобалася насамперед уболівальникам.

Актуально: Леоненко: Динамо грало вдесятьох

Є план на гру, який ми спробуємо реалізувати. Ми граємо вдома, маємо грати швидко і агресивно. Думаю, свої моменти у нас будуть, і ми спробуємо їх реалізувати", - розповів Циганков.

Нагадаємо, Буяльський назвав секрет успіху у матчі із Копенгагеном.