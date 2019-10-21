Реал звільнить Зідана в разі поразки від Галатасарая у Лізі чемпіонів

Фахівець близький до відставки

Керівництво мадридського клубу Реал звільнить тренера Зінедіна Зідана, якщо команда програє Галатасараю у матчі третього туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє El Mundo.

У керівництві незадоволені не тільки результатами, але і грою команди в цьому сезоні. Як заміну в клубі розглядають Жозе Моуріньо і Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, що чутки про відставку Зідана з'явилися ще у вересні після невдалого старту команди в чемпіонаті Іспанії.

19 жовтня Реал поступився Мальорці (0:1) і втратив лідерство в чемпіонаті Іспанії.

Матч Галатасарай - Реал відбудеться у вівторок, 22 жовтня в Стамбулі. Початок о 22:00 за Києвом.