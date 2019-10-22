Олександр Севідов прокоментував матч Шахтар - Динамо Загреб

Матч для Шахтаря проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів буде складнішим для "гірників" ніж проти Аталанти.

Про це розповів український тренер Олександр Севідов.

"Думаю, Шахтар чекає непростий поєдинок, але сподіваюся на їх перемогу. Не сумніваюся, гірники сильніші за Динамо, але в футболі все може статися. Недарма ж таки цю команду зараз хвалять, в тому числі і головний тренер Манчестер Сіті Гвардіола - за агресію, злість, пресинг. А Шахтар не надто любить, коли його високо прессингують і не дають розвивати атаки.

Актуально: Коноплянка та Ісмаїлі у стартовому складі на матч із Динамо Загреб

Потрібно готуватися до складного поєдинку, який буде ще важчим, ніж проти італійців. Потрібно відзначити, що Динамо очолює досвідчений і грамотний тренер, який набрав багато позитивних відгуків про свою роботу. Він може змінювати тактичний малюнок гри команди, вивчаючи манеру суперника. Навіть програвши Ман Сіті, хорвати виглядали дуже гідно, змусивши англійців докласти для перемоги надзусилля, що говорить про силу Динамо", - розповів Севідов.

Напередодні повідомлялося, що Шахтар готує гучний трансфер.