Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів

22 жовтня, вівторок

Шахтар — Динамо Загреб

Харків. Стадіон Металіст. 19:55

Трансляція на телеканалі Футбол 1

Головний арбітр матчу - Антоніо Матеу Лаос.

Асистенти - Пау Себріан Девіс та Роберто Дель Паломар. Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуэра Монтеро.

Відповідальні за VAR: Алехандро Ернандес і Теодоро Собріно.

Сьогодні, 22 жовтня, в Лізі чемпіонів до Шахтар - Динамо Загреб.

Для підопічних Луїша Каштру Ліга чемпіонів стає єдиним турніром, в якому команда зобов'язана грати з повною віддачею. Адже при всій повазі до конкурентів гірників по ​​УПЛ, упустити чемпіонство у внутрішній першості Шахтар вже може лише з якоїсь дикої випадковості, і 11 перемог в перших 11-ти турах сезону - тому головний аргумент.

Перемога в Італії над Аталантою (2:1) зробила гірників серйозним претендентом на другу сходинку в квартеті, але щоб закріпити свої претензії в боротьбі за плей-оф, чемпіону України необхідно набрати максимум очок з іншим колективом, який обіграв раніше бергамаскі - загребським Динамо. Можливо, навіть 4-х пунктів в спарених матчах з хорватським клубом буде достатньо для того, щоб відчувати себе впевнено в битві за плей-оф, проте домашня перемога при цьому залишається обов'язковим пунктом програми.

Думаємо, що вона зараз команді Каштру цілком під силу, тим більш що у Шахтаря немає кадрових проблем перед новим туром ЛЧ, а ось у опонента відразу чотири гравці під загрозою пропуску зустрічі через травми (Оршич, Адемі, Петкович і Майер).

Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):

"Чи дивився матчі Динамо в чемпіонаті Хорватії? Так. Особисто я переглянув кілька матчів Динамо, наш тренерський штаб – близько 10. Звісно, не лише в Лізі чемпіонів, а й у чемпіонаті. Буде дуже складний поєдинок. Ми повинні бути уважними. Попереду небезпечна гра із супротивником, що є небезпечним в атаці"

Тарас Степаненко (півзахисник Шахтаря):

"Тренери повністю охарактеризували нам команду загребського Динамо, розповіли, як вони грають. Є індивідуально сильні футболісти. Мені сподобався їхній нападник в матчі збірної Хорватії. Також відзначали хлопців, які в центрі грають. У них є сильні футболісти."

Орієнтовні склади:

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Алан Патрік, Степаненко, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

Динамо Загреб: Лівакович, Леовац, Теофіл-Катерин, Перич, Ділавер, Адемі, Ольмо, Моро, Стоянович, Петкович, Оршич.

Прогноз Чемпіона: 2:1