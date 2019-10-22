Мій профіль
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 390
Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти
Вчора 20:57 1285
Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP
Вчора 11:55 2336
Рейтинг WTA: Світоліна втратила чотири позиції, Ястремська повернулася у ТОП-25
Вчора 10:50 22473
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 09:53 46312
Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка
20.10.2019 21:09 986
Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ
20.10.2019 18:56 1213
Шахтар анонсував новий трансфер
20.10.2019 17:03 4612
Колорадо і Тампа-Бей закинули 8 шайб, Торонто обіграло Бостон. Результати матчів НХЛ
20.10.2019 11:38 431
Гвоздик залишається в лікарні після поразки від Бетербієва
20.10.2019 10:56 7740 1
Навколо спорту
Блоги
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ Valeriy Ruchka
20.10.2019 18:35 1587
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні Іван Чуперка
20.10.2019 08:18 404
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка Valeriy Ruchka
19.10.2019 22:54 460
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо Valeriy Ruchka
19.10.2019 20:45 3000
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 757
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:48 Футбол Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів 390
00:15 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 146
00:04 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 199
21 Жовтня 2019
23:54 Футбол Шеффілд Юнайтед переміг Арсенал у 9 турі АПЛ 226
23:44 Футбол Блохін спростував бійку між Суркісом та Павелком 803 2
23:32 Футбол Лунін претендує на нагороду найкращому молодому гравцю року 279
23:17 Футбол Каштру вказав на сильні сторони Динамо Загреб 230
22:52 Футбол Франков: Яремчук у молодіжці програвав конкуренцію Бєсєдіну 457
22:35 Футбол Суркіс: Динамо завжди платило податки у повному обсязі 288 1
22:21 Бокс Руїс схуд перед реваншем з Джошуа 402
22:20 Блог Підтримай Шахтар в Манчестері! 3453
21:55 Футбол Степаненко спростував інтерес клубів АПЛ 237
21:42 Футбол Каштру відмовився назвати гучний трансфер Шахтаря 548
21:31 Футбол Моджі: Манчестер Юнайтед повинний запросити Аллегрі 215
21:18 Футбол Рамос: Всі в роздягальні до самої смерті за Зідана 253
20:57 Футбол Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти 1285
20:44 Футбол Степаненко: У Динамо Загреб є сильні футболісти 360
20:30 Футбол Б'єліца назвав найнебезпечнішого гравця Шахтаря 482
20:10 Футзал У Києві відбудеться Зимовий чемпіонат Brands League 272
19:50 Футбол Каштру: Мені все складніше приймати рішення про стартовий склад 531
19:32 Футбол Ібрагімович може повернутися у Інтер 432
19:10 Футбол Маркевич спростував бійку Суркіса із Павелком 821
18:58 Футбол Лідер Шахтаря зможе зіграти у Лізі чемпіонів 988
18:38 Футбол Боруссія оштрафувала Санчо на 100 тис євро 289
18:21 Футбол Букмекери назвали фаворита матчу Шахтар - Динамо Загреб 800

Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 06:48 391 0
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

 Ліга чемпіонів 

 22 жовтня, вівторок

Шахтар — Динамо Загреб

Харків. Стадіон Металіст. 19:55

Трансляція на телеканалі Футбол 1

Головний арбітр матчу - Антоніо Матеу Лаос.

Асистенти - Пау Себріан Девіс та Роберто Дель Паломар. Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуэра Монтеро.

Відповідальні за VAR: Алехандро Ернандес і Теодоро Собріно.

Сьогодні, 22 жовтня, в Лізі чемпіонів до Шахтар - Динамо Загреб.

Для підопічних Луїша Каштру Ліга чемпіонів стає єдиним турніром, в якому команда зобов'язана грати з повною віддачею. Адже при всій повазі до конкурентів гірників по ​​УПЛ, упустити чемпіонство у внутрішній першості Шахтар вже може лише з якоїсь дикої випадковості, і 11 перемог в перших 11-ти турах сезону - тому головний аргумент.

Перемога в Італії над Аталантою (2:1) зробила гірників серйозним претендентом на другу сходинку в квартеті, але щоб закріпити свої претензії в боротьбі за плей-оф, чемпіону України необхідно набрати максимум очок з іншим колективом, який обіграв раніше бергамаскі - загребським Динамо. Можливо, навіть 4-х пунктів в спарених матчах з хорватським клубом буде достатньо для того, щоб відчувати себе впевнено в битві за плей-оф, проте домашня перемога при цьому залишається обов'язковим пунктом програми.

Думаємо, що вона зараз команді Каштру цілком під силу, тим більш що у Шахтаря немає кадрових проблем перед новим туром ЛЧ, а ось у опонента відразу чотири гравці під загрозою пропуску зустрічі через травми (Оршич, Адемі, Петкович і Майер).

Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):

"Чи дивився матчі Динамо в чемпіонаті Хорватії? Так. Особисто я переглянув кілька матчів Динамо, наш тренерський штаб – близько 10. Звісно, не лише в Лізі чемпіонів, а й у чемпіонаті. Буде дуже складний поєдинок. Ми повинні бути уважними. Попереду небезпечна гра із супротивником, що є небезпечним в атаці"

 Тарас Степаненко (півзахисник Шахтаря):

"Тренери повністю охарактеризували нам команду загребського Динамо, розповіли, як вони грають. Є індивідуально сильні футболісти. Мені сподобався їхній нападник в матчі збірної Хорватії. Також відзначали хлопців, які в центрі грають. У них є сильні футболісти."

Орієнтовні склади:

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Алан Патрік, Степаненко, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

Динамо Загреб: Лівакович, Леовац, Теофіл-Катерин, Перич, Ділавер, Адемі, Ольмо, Моро, Стоянович, Петкович, Оршич.

Прогноз Чемпіона: 2:1

Коментарі ()