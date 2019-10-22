Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Ліга чемпіонів
22 жовтня, вівторок
Шахтар — Динамо Загреб
Харків. Стадіон Металіст. 19:55
Трансляція на телеканалі Футбол 1
Головний арбітр матчу - Антоніо Матеу Лаос.
Асистенти - Пау Себріан Девіс та Роберто Дель Паломар. Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуэра Монтеро.
Відповідальні за VAR: Алехандро Ернандес і Теодоро Собріно.
Сьогодні, 22 жовтня, в Лізі чемпіонів до Шахтар - Динамо Загреб.
Для підопічних Луїша Каштру Ліга чемпіонів стає єдиним турніром, в якому команда зобов'язана грати з повною віддачею. Адже при всій повазі до конкурентів гірників по УПЛ, упустити чемпіонство у внутрішній першості Шахтар вже може лише з якоїсь дикої випадковості, і 11 перемог в перших 11-ти турах сезону - тому головний аргумент.
Перемога в Італії над Аталантою (2:1) зробила гірників серйозним претендентом на другу сходинку в квартеті, але щоб закріпити свої претензії в боротьбі за плей-оф, чемпіону України необхідно набрати максимум очок з іншим колективом, який обіграв раніше бергамаскі - загребським Динамо. Можливо, навіть 4-х пунктів в спарених матчах з хорватським клубом буде достатньо для того, щоб відчувати себе впевнено в битві за плей-оф, проте домашня перемога при цьому залишається обов'язковим пунктом програми.
Думаємо, що вона зараз команді Каштру цілком під силу, тим більш що у Шахтаря немає кадрових проблем перед новим туром ЛЧ, а ось у опонента відразу чотири гравці під загрозою пропуску зустрічі через травми (Оршич, Адемі, Петкович і Майер).
Пряма мова:
Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):
"Чи дивився матчі Динамо в чемпіонаті Хорватії? Так. Особисто я переглянув кілька матчів Динамо, наш тренерський штаб – близько 10. Звісно, не лише в Лізі чемпіонів, а й у чемпіонаті. Буде дуже складний поєдинок. Ми повинні бути уважними. Попереду небезпечна гра із супротивником, що є небезпечним в атаці"
Тарас Степаненко (півзахисник Шахтаря):
"Тренери повністю охарактеризували нам команду загребського Динамо, розповіли, як вони грають. Є індивідуально сильні футболісти. Мені сподобався їхній нападник в матчі збірної Хорватії. Також відзначали хлопців, які в центрі грають. У них є сильні футболісти."
Орієнтовні склади:
Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Алан Патрік, Степаненко, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Динамо Загреб: Лівакович, Леовац, Теофіл-Катерин, Перич, Ділавер, Адемі, Ольмо, Моро, Стоянович, Петкович, Оршич.
Прогноз Чемпіона: 2:1