Новий головний тренер Зорі Віктор Скрипник зміг покращити психологічну обстановку у команді.

Про це розповів гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Команда звикає до тренера, а тренер до команди. Він ще не вивчив можливості кожного гравця, але, що позитивно для мене, я бачу ротацію. Тренер не боїться змінювати по кілька гравців від матчу до матчу. Тобто, він довіряє всім. Ще один факт: психологічна обстановка в команді.

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Психологічна обстановка змінилася значно в кращу сторону. Футболісти більше посміхаються, у них світяться очі, вони більше спілкуються один з одним. Раніше коли ми їхали в автобусі навіть з виграних матчів, стояла гнітюча тиша. Зараз, незважаючи на результат, хлопці ведуть себе інакше, розуміючи, що це не остання їхня гра. Розуміють, де помилилися, що зробили не так. Тренер настільки їх підтримує і надихає, що вони ведуть себе по-іншому", - розповів Рафаїлов.