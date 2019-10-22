Мій профіль
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 1726
Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 16:07 1032
Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:40 532
Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти
Вчора 20:57 2654
Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP
Вчора 11:55 2400
Рейтинг WTA: Світоліна втратила чотири позиції, Ястремська повернулася у ТОП-25
Вчора 10:50 22737
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 09:53 46492
Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка
20.10.2019 21:09 1095
Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ
20.10.2019 18:56 1312
Шахтар анонсував новий трансфер
20.10.2019 17:03 5330
Навколо спорту
Блоги
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ Valeriy Ruchka
20.10.2019 18:35 1665
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні Іван Чуперка
20.10.2019 08:18 425
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка Valeriy Ruchka
19.10.2019 22:54 487
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо Valeriy Ruchka
19.10.2019 20:45 3057
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 789
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:50 Футбол Коноплянка та Ісмаїлі у стартовому складі на матч із Динамо Загреб 10
18:34 Бокс Гвоздик відсутній у рейтингах всіх чемпіонських організацій 127
18:16 Футбол Циганик назвав гучний трансфер Шахтаря 492
17:48 Футбол Скрипник покращив обстановку у Зорі – Рафаїлов 209
17:32 Футбол Кривцов: Динамо Загреб нагадує Гоффенгайм 337
17:17 Футбол Дженоа звільнила Андреаццолі 167
16:50 Біатлон У ФБУ спростували інтерес до російських біатлоністів 293 1
16:33 Футбол Наполі побореться за Ібрагімовича 291
16:16 Баскетбол Джордан: Каррі не гравець рівня Зали слави 351
16:07 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 1032
15:54 Теніс Сапронов: У Світоліну я вклав 400-500 тисяч доларів за 4 роки 997 1
15:41 Хокей. УХЛ Донбас розірвав контракт з білоруським нападником 350
15:25 Футбол Сапронов: Контракт готелю з Манчестер Сіті був на 22 сторінки 617
15:10 Футбол Ротань: Мотивація на гру з Данією у збірної України буде достатня 355
14:56 Футбол Шахтар U-19 зіграв внічию з динамівцями у 3 турі Юнацької ліги УЄФА 352
14:42 Бокс Руїс: Я близький до поєдинку з Вайлдером 297
14:27 Біатлон Два російські біатлоністи можуть отримати українське громадянство 1861
14:12 Футбол Екс-нападник Динамо відправився на перегляд до Чорноморця 907
14:00 Хокей. УХЛ Кременчук відрахував двох російських хокеїстів 177
13:49 Футбол На матчі Шахтар - Динамо Загреб очікується 22 тисячі вболівальників 577
13:35 Теніс Сапронов: Мене турбує стан правого коліна Світоліної 370 1
13:20 Футбол Збірну Сербії покарано за поведінку вболівальників на матчі з Португалією 1452
13:05 Волейбол Наставник збірної України: Відмовляючись від пропозиції з Росії, ти можеш залишитися ні з чим 3804 1
12:49 Теніс Марченко стартував з перемоги в основній сітці турніру у Франції 383
12:33 Футбол Марлос виділив три риси загребського Динамо 423

Скрипник покращив обстановку у Зорі – Рафаїлов

Сьогодні 17:48 209 0
Сергій Рафаїлов прокоментував роботу Віктора Скрипника
Скрипник покращив обстановку у Зорі – Рафаїлов
#Скрипник, #Зоря, #УПЛ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Новий головний тренер Зорі Віктор Скрипник зміг покращити психологічну обстановку у команді.

Про це розповів гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Команда звикає до тренера, а тренер до команди. Він ще не вивчив можливості кожного гравця, але, що позитивно для мене, я бачу ротацію. Тренер не боїться змінювати по кілька гравців від матчу до матчу. Тобто, він довіряє всім. Ще один факт: психологічна обстановка в команді.

Актуально: Рафаїлов назвав найдорожчого гравця в історії Зорі

Психологічна обстановка змінилася значно в кращу сторону. Футболісти більше посміхаються, у них світяться очі, вони більше спілкуються один з одним. Раніше коли ми їхали в автобусі навіть з виграних матчів, стояла гнітюча тиша. Зараз, незважаючи на результат, хлопці ведуть себе інакше, розуміючи, що це не остання їхня гра. Розуміють, де помилилися, що зробили не так. Тренер настільки їх підтримує і надихає, що вони ведуть себе по-іншому", - розповів Рафаїлов.

Нагадаємо, Зоря здобула вольову перемогу над Десною у 11 турі УПЛ.

Коментарі ()