Рафаїлов назвав найдорожчого гравця в історії Зорі

Півзахисник Владислав Кабаєв є найдорожчим придбанням в історії луганської Зорі.

Про це заявив гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов в ефірі програми Профутбол.

"На мій погляд, Владислав Кабаєв – дуже хороший футболіст. В історії нашого клубу він – найдорожче придбання. За жодного іншого футболіста ми стільки не платили, як за Кабаєва. Він уже виправдовує і надалі буде виправдовувати ті витрати, які ми на нього скерували", - зазначив Рафаїлов.