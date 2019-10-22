Динамо Загреб великою кількістю гравців біжить у атаку та має грамотного нападника.

Про це розповів захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

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"Чи вивчали Динамо Загреб? Так, у неділю подивилися їх атакуючі маневри. Команда з тактики нагадує Гоффенгайм, грає в 5 захисників. Велике число гравців біжить в атаку, є дуже грамотний нападник Петкович, він правильно відкривається, чіпляється за м'яч. Одного виділити когось важко", - розповів Кривцов.