Джерело - ua.tribuna.com.
Київське Динамо вчасно сплачує усі податки та збори.
Про це розповів екс-віце президент УЄФА Григорій Суркіс.
"Не треба коментувати дурниці. Деякі персони намагаються змагатися в плані бруду, яку вони виливають на Динамо. Київський клуб завжди платив податки в повному обсязі.
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Саме про це свідчить остання перевірка, яка була кілька місяців тому. Так що я не буду коментувати. Щодо мене - я не посадова особа Динамо", - розповів Суркіс.
Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.