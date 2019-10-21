Київське Динамо вчасно сплачує усі податки та збори.

Про це розповів екс-віце президент УЄФА Григорій Суркіс.

"Не треба коментувати дурниці. Деякі персони намагаються змагатися в плані бруду, яку вони виливають на Динамо. Київський клуб завжди платив податки в повному обсязі.

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Саме про це свідчить остання перевірка, яка була кілька місяців тому. Так що я не буду коментувати. Щодо мене - я не посадова особа Динамо", - розповів Суркіс.