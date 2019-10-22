Марлос виділив три риси загребського Динамо

Марлос про наступний матч у ЛЧ

Футболісти Шахтаря чудово знають, що хорватське Динамо – дуже хороша команда.

Про це заявив півзахисник гірників Марлос.

"Молода команда з чудовими гравцями, в яких характеристики схожі до "шахтарівських". Хлопці з хорошою технікою, відмінною якістю передач і дриблінгу. Але ми будемо боротись, бо хочемо пройти далі, в 1/8 фіналу", - зазначив Марлос.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо З відбудеться сьогодні, 22 жовтня в Харкові, початок о 19:55.

Раніше, Каштру вказав на сильні сторони Динамо Загреб.

Нагадаємо, Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо.